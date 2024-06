Postimehe rallisaade «Parc Fermé» parafraseeris seekordses pealkirjas Friedrich Reinhold Kreutzwaldi «Kalevipoega»*. Kunagine Ott Tänaku ülemus Hyundais Andrea Adamo on taas seotud WRC-ga ning näeb koos M-Spordiga vaeva, et WRC-sari fännidele veelgi paeluvamaks muuta. Kuidas seda kõike plaanitakse, kuula juba saatest. Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.