Urmo Aava tahaks Rally Estonial startida

Tuleb välja, et see polegi nii lihtne. «Sel aastal pole see tehniliselt ja moraalselt võimalik. Ma olen ju need katsed aidanud kokku panna ja ma olen rikkunud katsete eeltutvumise reeglit,» selgitas Aava, kuid jättis tuleviku osas ukse lahtiseks.

«Aga iseenesest tahaksin Rally Estoniat sõita küll. Siis tuleks oma roll ringi mängida, mis on muidugi päris keeruline. Aga see on võib-olla pikem tulevik. Kui siin järgmine generatsioon võtab kõik asjad üle, ehk siis. Tegelikult oleks kunagi tore seda rallit sõita,» avaldas Aava väikese unistuse.

Rally Estonia kuulub tänavu EM-sarja, kuid 2025. aastal sõidetakse Maarjamaal taas MM-etapp. Eesti suurima mootorispordiürituse tulevik on aga lahtine. On teada, et WRC sarja promootor on varem Rally Estoniale pakkunud pikemat lepingut, kuid seda ei võetud vastu. Spekuleeriti, et peamiseks põhjuseks oli garantii puudumine, et riik on valmis MM-etappi pikaajaliselt toetama.