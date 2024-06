MMil kindlalt poolfinaali pääsenud Jefimova: hommikul olen ainult korra kiiremini ujunud

«Selle ujumisega võib täitsa rahule jääda,» sõnas Jefimova peale eelujumist ujumisliidu pressiteate vahendusel, kelle nimel olev rahvusrekord on numbritega 1.06,18. «Tegin tavapärasest vähem tõmbeid ja hommikul olen ainult korra kiiremini ujunud.»

Romanjuk ja Boitšuk on samuti poolfinaalis

«Olen tulemusega väga rahul ja tunne vees oli samuti suurepärane. Õhtul proovin olla veel kiirem ning vaatame mis see endaga toob,» rääkis 27-aastane sportlane, kes sai kirja karjääri paremuselt teise aja.

Kolmanda eestlasena ujus poolfinaali Mariangela Boitšuk, kes 50 m liblikujumise eelringides jäi jagama 12. kohta. «Nutta tahaks, sest ma ei ole kunagi tiitlivõistlustel hästi ujunud ja nüüd see õnnestus. Poolfinaalikoht on minu jaoks väga suur saavutus ning ma olen väga õnnelik, et sellega hakkama sain,» jutustas emotsionaalne Boitšuk peale eelujumist.