Meedia: suur autotootja kavatseb F1st lahkuda

Viimastel aastatel on teada fakt, et F1 uksele koputab kordades rohkem meeskondi ja autotootjaid, kui on sarjas kohti. Nüüd kirjutas mainekas portaal Autosport, et Prantsusmaa autotootja Reanult plaanib kuninglikus klassis pillid kokku pakkida. Lühidalt tähendab see, et soovitakse loobuda mootoritootmisest ja neile kuuluv Alpine'i meeskond jätkaks, kuid mõne teise firma jõuallika abil.