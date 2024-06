Võtab silme eest kirjuks! Vaata, kui palju on Eesti vehklejad medaleid võitnud

Kui esmapilgul võiks tunnetuslikult arvata, et lõviosa Eesti vehklusmedalitest on tulnud naiskondlikult - kes meist ei mäletaks 2021. aasta Tokyo olümpiavõitu, mis siiani kananaha ihule toob! - siis tegelikult on meie vehklejad individuaalselt veelgi tublimad olnud.