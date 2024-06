Jefimova finaaliga kulmineeruv päev algas Eesti koondisele ilusalt

«Esimene distantsi pool tundus väga kerge ja proovisin pika tugeva tõmbega alustada. Poolfinaalis tean, et võin esimest poolt veel rohkem kontrollida ja siis üritan lõpu tulla nii hästi kui võimalik,» vahendas Eesti ujumisliit pressiteates Goldi öeldut.

Zaitsev ja Ahtiainen poolfinaalis

«Suuri vigu ei olnud, ainult väga palav on siin võistluskeskuses,» märkis Zaitsev, kelle eelujumise ajal näitas õhutemperatuur 31 kraadi.

Zaitsev, kes 50 m pöördes edestas ka Euroopa rekordiomanikku Kristof Milakit lisas, et soovib õhtul veelgi kiiremini alustada. «Esimene pool klappis päris hästi, tõmbed olid korras ja stardist sain hästi minema, kuid õhtul tahaksin olla kolm kümnendikku esimesel poolel nobedam.»

Ahtiainen rääkis peale eelujumist, et on õnnelik poolfinaalkoha üle, kuid ujumisega rahule ei jää. «Teine pool oli väga kange ujumine ehk seal parandamisruumi on ning õhtul tahan kindlasti olla kiirem,» rääkis esmakordselt EMil poolfinaali murdnud ujuja.