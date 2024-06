Keila sammub ka algaval hooajal Pahvi vedamisel Euroopasse

«Eelmine hooaeg näitas, et ENBL-is mängimisest on ainult võita. Rahvusvahelised kohtumised olid huvitavad ja kasulikud mängijatele, treeneritele ja kogu klubile. Ühtlasi aitas see tutvustada välismaal väikest Keilat, kui tõelist spordilinna,» sõnas Keila klubi peatreener Peep Pahv klubi kodulehel.

«ENBL on meie meeskonna jaoks paras proovikivi, sest võidelda tuleb endast suuremate ja rahakamate meeskondadega. See on aga kindlasti arendav. Seega polnud kahtlustki, et soovime Euroopas jätkata ja seda me ka teeme,» jätkas juhendaja.

Keila lõpetas oma debüüthooaja ENBLis 12. kohaga, edestades kokkuvõttes Pleveni Spartakit, Svendborgi Rabbitsit, Brno Basketit ja Valmiera Glass VIAt. Lisaks kirjutas sarja rekorditeraamatusse ennast Kristen Kasemets, kes viskas Valmiera vastu 39 punkti.

Ka ENBL-i peasekretäril Edgars Zandersil oli hea meel, et Keila jätkab liigas osalemist. «Kuna liiga muutub geograafiliselt laiemaks ja konkurents muutub veelgi tõsisemaks, siis usume, et julgus on see, mis loeb ning hindame Keila Coolbeti võistlusenergiat ja -tahet,» sõnas ta.

«Nagu ENBL on varemgi rõhutanud, et ei ole see liiga seotud ainult korvpalli arenguga Euroopas ja mujal, vaid ka partnerluses ja suures töös, mida liiga koos meeskondadega korvpalli panustab. ENBL-il on Keila Coolbetiga olnud suurepärane koostöö ning see on tänuväärne. ENBL toetab praegu ja ka edaspidi meeskondi ja korvpallisüsteeme, mis on olnud liiga arenguga kaasas,» lisas Zanders.