Euroopa meister Irina Embrich: kui veerandfinaali võitsin, kasvas kindlus veelgi

Millal ta tundis, et võib tulla kuld? «Kui 16 hulgas [Olena] Krõvõtska alistasin, siis mõtlesin, et võimalus on olemas. Järgmisena sain raske võidu ebamugava vastase (Jarecka – toim) üle ja kindlus kasvas veelgi.»

Täna Embrich puhkab, homme harjutab koondisega ja reedel tuleb võistkonnavõistlus. Eesti naiskonna eesmärgiks on – nagu alati – medal. «Usun küll, et taastun selleks võistluseks. Olen MK-etappidel harjunud, et kahe individuaalvõistluse päeva järel on kolmandal võistkondlik. See on lihastes sees,» lausus Embrich naeratades.