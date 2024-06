Suri ajaloolise olümpiakulla võitnud ameeriklane

Schulile tõi suuresti kuldmedali kiire viimane ring, mille ta läbis 54,8 sekundiga. Ameeriklane sai olümpiamängudel ka palju kriitikat, sest juba enne jooksu oli ta väga enesekindlalt lubanud, et läheb kulla järele. «Ma ütlesin pressile, et võidan kuldmedali. Mõned inimesed ütlesid, et see oli ülbe sõnum. Mida ma oleks siis pidanud ütlema, et ma lähen kaotama? Ma olin äärmiselt enesekindel,» meenutas ta 2014. aastal ESPNile antud intervjuus.