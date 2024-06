Eneli Jefimova treener Henry Hein: ma pole sellist noorsportlast Eestis näinud

Hein lausus, et kuldmedali võitmine on väga suur saavutus. «Lõpuni välja oli päris pingeline. Finaalis alustas Eneli veidi rahulikumalt kui muidu. 10-15 meetrit enne lõppu oli näha, et kuld tuleb ära,» ütles ta.

EMil läks Jefimova iga ujumisega kiiremaks. Tema viimased tiitlivõistlused on läinud tihti nii, et poolfinaal on kiirem olnud kui finaal. «Täna see õnnestus ilusti, kuid ujumine polnud ideaalne. Kõige parem esimene 50 meetrit oli poolfinaalis, teise poolega peaks veel vaeva nägema,» sõnas Hein.

Mis on see üks detail, mis teeb Jefimova eriliseks? «Enesekindlus. Sellist noorsportlast ma pole Eestis näinud, kes ikka pingelistes olukordades nagu finaalid, kus on vaja tulemus teha, on ta seni kõik ära teinud. See on tema suur trump,» märkis Hein.

Finaalis oli 17-aastase Jefimova aeg 1.06,41. Heina sõnul oli eesmärgiks saada hooaja tippmark kätte. «Me oleme tahtnud iga võistlusega kiiremaks minna. Me pole seda saladuseks teinud, et 1.05-te jahime siin juba mõnda aega. Mida varem ta tuleks seda parem. See kord ei tulnud, pole hullu, siis järgmisel võistlusel,» märkis treener.