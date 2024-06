Sloveenia korvpallikoondis «palkas» Doncicile appi järjekordse ameeriklase

Josh Nebo in Jessica Shepard sta prejela slovensko državljanstvo! 🇸🇮 Slovenska moška in ženska košarkarska reprezentanca bosta tako pod košem v prihodnje močnejši za dva izjemna posameznika. 🌟 #mojtim | #rakete | #kzs pic.twitter.com/VUloscarp3

Kui mõlemad eelnimetatud mehed platsile jooksevad, võiks hakata juhtuma ilusaid asju. Nebo oskused korvi alla keerajana ja Doncicil söötjana, on eliittasemel.

Sloveenia on juba kaua ameeriklastelt abi saanud. 2017. aasta EM-tiitlis mängis olulist rolli Anthony Randolph, viimastel suurturniiridel on rivis olnud Mike Tobey. Ehk täiendust on toodud korvi alla.