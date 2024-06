AMETLIK Eesti-Läti korvpalliliigas hakkab mängima ka teine Keila klubi, pealikuks Andres Sõber

Kui Keila Coolbet rendib Eesti-Läti liiga n-ö litsentsi Tallinna Kalevilt, siis varem välja teenitud koht jäi samuti alles. Ja seda võimalust käest ei antud.

Keila Korvpallikool jätkab järgmisel hooajal Eesti-Läti Korvpalliliigas oma meeskonnaga ning on sõlminud peatreeneri lepingu Andres Sõbraga, kes omab pikaajalist treenerikogemust ja on andnud märkimisväärse panuse Eesti korvpalli, seisab pressiteates.

Maikuus lõppes Keila Korvpallikooli ja Keila Basketi koostöö Keila esindusmeeskonna haldamiseks. Viimane loobus Keila Korvpallikooli meistriliiga kohast ning otsustas järgmisel hooajal mängida Pirita Palliklubi meistriliiga kohal. Keila Korvpallikooli jaoks on oluline säilitada olemasolev meistriliiga koht kohalikul tasandil, et tagada noortepüramiidi tervik ja pakkuda kõrgliiga mänguväljundit Keila noortele. Keila Korvpallikool on 14 aastat töötatud selle nimel, et üles ehitada jätkusuutlik noortepüramiid, mille tipu suunas meie oma noored mängijad areneda saaksid.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskonna peatreeneri Sõbra karjäär korvpallis on kestnud aastakümneid, hõlmates nii mängija kui ka treeneri rolle. Sõber on seitsmenda kategooria treener, kelle panus Eesti korvpalli on teinud temast ühe olulise isiku Eesti korvpalli ajaloos. Ta on olnud peatreener mitmes Eesti korvpalliklubis, sealhulgas Rakvere Tarvas, mida juhtis üle kümne aasta. Sealse klubi viis Sõber 2010. aastal võistkonna meistriliigas hõbemedalile ja kolmel korral pronksile. Eesti Karikas võideti 2012. aastal.

Käesoleval hooajal võitis Sõbra käe all treeninud U19 poiste võistkond Eesti Meistrivõistluste kuldmedali. Sõber on tuntud oma kirgliku ja energilise treeneristiili poolest, mis inspireerib ja motiveerib mängijaid andma endast parima. Tema juhtimisel on saavutanud sportlased märkimisväärseid tulemusi.

Samuti on Sõber ka NBAsse jõudnud Martin Müürsepa esimene treener. Lisaks on Sõber olnud seotud Eesti Rahvuskoondisega, panustades treenerina koondise arengusse. Ta on ka ise mängijana tulnud kolmel korral Eesti meistriks.

Ühtlasi tähendab see, et tuleval hooajal peaks meie kõrgeimal tasemel jätkama kaheksa klubi. Kaks Keilast, lisaks Kalev/Cramo, Tartu, Rapla, Pärnu, TalTech ja Viimsi.

Rohkem infot Keila Korvpallikooli võistkonna kohta avaldatakse 1. juulil.