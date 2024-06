Läti võrkpallikoondis palkas taas eestlasest peatreeneri

«Usun, et võistkond on väga konkurentsivõimeline. Lätil on hea tasakaal kogenud ja noortest mängijatest, kel potentsiaali edukaks karjääriks. Kuigi olen viimastel aastatel välismaal töötanud, tean Läti mängijaid hästi,» ütles Vassiljev pressiteates.

«Olen Läti võrkpallureid alati võitlejatena näinud. Vahet pole, kas nad mängivad klubi või koondise eest. Mulle meeldivad sellist tüüpi mängijad. Tugeva meeskonna aluseks ongi emotsionaalsus, eesmärkide poole pürgimine ja tugev tööeetika.»

Uue pealiku sõnul on peamine eesmärk pääseda 2026. aasta EM-finaalturniirile ja seal võimalikult hea tulemuse püüdmine. «Teine siht on aidata lõimida koondisesse uue põlvkonna mängijad,» lisas ta.

Lätlastel on varasemast hea Eesti-kogemus olemas, sest 2021. aastal jõuti Keele käe all väga pika pausi järel EM-finaalturniirile ning alagrupistki edasi. Meenutame, et toona peeti üks alagrupp Tallinnas, kus me saime naabritelt lüüa.

«Tahtsime treenerit, kel oleks ambitsiooni töötada koondisega pikka aega. Kuna me sel suvel Euroopa liigas ei osale, oli tähtis palgata mees, kel Läti mängijatega kontakt olemas, sest ettevalmistusperiood on lühike,» ütles Läti koondise juht Arturs Vitkovskis. «Olen saanud nii mängijatelt kui ka välismaalt väga head tagasisidet. Usun, et suudame koos eesmärgid täita.»

Juulis 41. sünnipäeva tähistav Vassiljev töötas viimased kaks hooaega Küprosel. Eelnevalt on tal kogemust ka Poola, Šveitsi ja Rumeenia liigadest.

Mai keskel selgus, et Vassiljev naaseb kodumaale. Paralleelselt Läti koondisega hakkab ta tüürima ka Pärnu Võrkpalliklubi.