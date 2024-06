Operatsioonil käinud Epp Mäe tippspordi varjupoolest: kõik need korrad...

On olnud kordi, kus pärast igal matil käimist paistetas mu põlv lihtsalt üles. On olnud kordi, kus mu ainus eesmärk matil ongi olnud kaitsta kõiki jalga tulnud rünnakuid, sest mu põlv polnud tegelikult piisavalt stabiilne, et ühel jalal hüpata.

Te võite öelda minu kohta jäärapäine, sihikindel või rumal. Mina olen aga tänulik oma kehale, et ta kõik need treeningud, võistlused ja väljakutsed vastu on pidanud. Nüüd on minu kord sinu eest hoolt kanda,» kirjutas neli maailma- ja kolm Euroopa meistrivõistluste medalit võitnud Mäe.

«See on praegu hea aeg, kus see [põlv] korda teha. Pärast seda saab vaadata, kus, kellega ja kas jätkan,» sõnas ta juuni alguses, enne operatsiooni, ERRile. «Mul on õnneks olnud nii hea sportlaskarjäär, et ma ei ole pidanud sellisel viisil midagi parandama. Vigastusi on olnud, aga see on minu esimene suurem operatsioon. Taastumise osa on minu jaoks uus.»