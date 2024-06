Pätid lootsid Schumacherite pealt riisuda miljoneid

«Me uurime juhtumit, kus kaks inimest üritasid ühelt avaliku elu tegelaselt raha välja pressida. Politsei on praeguseks nad kinni pidanud, kuid rohkem kommentaare sel teemal me praegu anda ei saa,» vahendab väljaanne Bild Wuppertali politseijaoskonna kõneisiku öeldut.

Oma allikatele tuginedes väidab Bild aga kindlas kõneviisis, et nn avaliku elu tegelane on just seitsmekordne vormel 1 maailmameister Michael Schumacher ja tema perekond, kelle pealt kelmid lootsid sisse kasseerida miljoneid eurosid.