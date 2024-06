Rüütliks löödud viiekordne olümpiavõitja on omadega täiesti põhjas ja kodutu

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et Wiggins seetõttu olnud sunnitud lõviosa sportlasteel võidetud medalitest ja karikatest ka viimaste aastate jooksul maha müüma, kuid sellest hoolimata on ta erinevatele osapooltele jätkuvalt võlgu üle miljoni euro.

Eksratturi advokaadi Alan Selleri sõnul ongi tema klient kaotanud absoluutselt kõik, sealjuures ka majad Inglismaal ja Mallorcal. «Ta on praeguseks couch surfer,» viitas ta tõsiasjale, et Wigginsil pole enam ka kodu, kus elada.

«Ma ei tea, kus ta eile öösel oli, ega seda, kus ta homme või ülehomme ööbib,» sõnas Seller, kuid lisas, et vähemalt on Wigginsil veel mõningaid sõpru, kes on valmis talle ulualust pakkuma.