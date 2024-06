«See otsus ei olnud lihtne. Oleksin soovinud siin tööd edasi teha. Terve meeskonna, staff’iga on olnud väga tore koos töötada. Seda ma enam teha ei saa, see jääb kripeldama. Aga koondis on heas seisus ja siit on hea edasi minna!» ütleb Toijala naeratades.

Korvpalliliit andis treenerivahetusest teada neljapäeva hommikul, mõni tund hiljem toimus Toijala viimane kohtumine pressiga ning ühtlasi Rannula esimeste mõtete tutvustamine.

Korvpallirahvas võib küll kooris öelda: «Aitäh, Jukka!»

Oli Eesti korvpalli jaoks olemas 24/7

Mitte ainult tulemuste eest – Toijala tüüris koondise 2022. aasta EM-finaalturniirile ning alustas praegust, 2025. aasta valiktsüklit kahe võiduga. Nagu alaliidu president Priit Sarapuu märkis: ta oli Eesti korvpalli jaoks olemas 24/7. Aitas kõigega, oli nõu ja jõuga abiks noortekorvpallile, noortekoondiste töös, jälgis mänge, suhtles mängijatega. Ta õppis eesti keele kiiresti nõnda hästi selgeks, et sai tegutseda ka telekommentaatorina.

«Välismaalt tulles on väljakutse panna inimesed end usaldama ja asju kaasa tegema,» märgib Toijala.

«Kui Jukka 2019. aasta lõpus alustas, oli meil noorenev koondis. Neist noormeestest on nüüd saanud tõsised tegijad. Need neli ja pool aastat oli koondis väga heades kätes. Kahju, et Jukka ei saa viimati alustatud perioodi olla lõpuni, 2025. aasta EMini,» lisab Sarapuu.