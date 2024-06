Eesti volleklubid naasevad eurosarjadesse

Tartu Bigbanki klubi juht Hendrik Rikand ütles, et Bigbanki jaoks on osalemisel mitu põhjust. «Üks on see, et meil on korralik meeskond, kellega võiks Challenge Cupil ikka esimesest ringist kaugemale pääseda ja seal head tulemust püüda. Cronimet liiga jääb natuke väheks, nii fännid kui meie toetajad vajavad enamat kui kohalik sari. Ja varasemalt on meil euromängudel alati ikka 1000 inimest saali tulnud ehk et see läheb inimestele korda. Ka mitmed toetajad on öelnud, et kui eurosarja mängite, saab lisatuge. Üheks tõukeks oli ka see, et möödunud hooajal jõudis soomlaste Akaa Volley seal nelja sekka, mis näitab, et seal on võimalik kaugele jõuda,» kommenteeris Rikand.