Põline metsamees tõrjus kutselised ratturid poodiumilt eemale

Taavi Kannimäe, kaotasid Rein Taaramäele esikoha ainult 18 sekundiga. Oli see pettumus, et nii vähe võidust puudu jäi?

Mulle olid olulised pigem sõiduaeg ja kiirus, medal ja kaotus ei olnud põhilised. Võrdlesin end Taaramäe ajaga, mis näitab, et mu tulemus on ligilähedal maailma tasemele, mis annab kindlust, et siit alles algavad võimalused ehitada midagi suuremat.

Otseselt kaotus pettumus ei olnud, aga ikka kõlkus mõtteis läbi, et kui oleksin saanud seda sõitu kümme korda uuesti teha, siis kahel korral oleksin võib-olla parema aja saanud. Küsimus on selles, kuidas rajalõikudel jõudu jaotad. 18 sekundit oleks ikka kusagilt võetav, kuid ega see nii väike aeg ka siiski ole, et mingi nõks või kurvi lõikamine aitaks. See on siiski piisav vahe, et midagi kripeldama ei jäänud.

Mis eesmärgiga starti läksid?

Arvestades minu keskmisi kiirusi 50 km/h Filtri temposarjas, ütlesid sõbrad, et mul on reaalne võimalus Eesti meistri särk selga saada. (Muigab.)

Tean, et Taaramäe on mitte natuke, vaid aste minust kõrgemal. Aga tema on ka inimene: päevi on erinevaid, ta tuli just Šveitsi velotuurilt. (Sai kokkuvõttes 144 lõpetaja seas 43. koha. – P.P.) Hindasin teda kindlasti endast tugevamaks. Arvan, et kui ta oleks puhtalt selleks võistluseks valmistunud, oleks vahed olnud teistsugused.