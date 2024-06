Eesti ujuja lükkas eneseületusega karjääri lõpetamise ja puhkuseplaanid edasi

«Teadsin, et hommikune eelujumine pööraselt kiire ei saa olema ning õhtul võtan asja oluliselt tõsisemalt. Finaali pääsemiseks tuleb näidata ilmselt aega 1.57 keskele,» märkis ujuja, kes kaks aastat tagasi lõpetas selle distantsi kuuendana.

Zirk lisas veel, et ujujad on väga erineva ettevalmistusega siin EM-il. «Mõnede sportlaste jaoks on siin viimane võimalus täita olümpianormi ning mõned, nagu mina, võistlevad treeningkoormustega, sest silmapiiril terendab olümpia. Õhtul poolfinaalis selgub lõplik tõde.»