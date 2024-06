AMETLIK Eluaegsest keelust vabanenud vormelilegend naaseb tippsarja

Alpine'i võistkond hoiab vormel 1 sarjas praeguse seisuga eelviimast kohta, tänavuse hooaja kaheksa esimese võidukihutamisega ollakse teeninud kõigest kaks punkti. Nõnda on itaallase mõtted kindlasti teretulnud.

Briatore alustas oma tegemisi F1s 1988. aastal, kui temast sai Benettoni võistkonna tiimipealik. Just tema juhtimisel tõstis Michael Schumacher pea kohale kaks esimest MM-tiitlit.

2000. aastal sai itaallasest Renault' tiimipealik ning just teda peetakse kahekordse maailmameistri Fernando Alonso «avastajaks». 2009. aastal oli Briatore sunnitud aga ameti maha panema, kui ilmnes, et ta oli tiimikäskudega manipuleerinud Singapuri GP tulemusi, kui käskis Nelson Piquet' juunioril meelega seina sõita. Esiti teenis ta ka eluaegse F1s tegutsemiskeelu, ent see tühistati peagi kohtus.