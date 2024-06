Ujujate unistusele tõmmati taas vesi peale: see on päris valus nuga selga

Jefimova: see on kurb

«Sain sellest, et ehitus pandi pausile, teada eile, ja see tekitab kurbust, sest terve koondis teeb meil praegu iga õhtul, mil oleme EMil poolfinaalides ja finaalides, ajalugu. See on eriline, kuid Tallinna otsus mitte teha olümpiaujulat, tähendab, et meil tuleb jätkuvalt ujuda spaades ja 25 meetri basseinides. See on kurb, sest meilt oodatakse ju häid tulemusi, kuid me peame võistlema sportlastega, kellel on meist palju paremad tingimused, mistõttu on see [konkureerimine] raske,» sõnas Jefimova.