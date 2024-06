Miks on just meie Eneli Euroopa parim aeglaselt ujuja?

Rohkem vajakajäämist on jõus, kuid see on ka mõneti arusaadav, kuivõrd Jefimova on kõigest 17-aastane. «See on see pool, kus Enelil on veel väga palju areneda, eriti kui võrrelda teda näiteks [100 m rinnulidistantsi maailmarekordinaise ja olümpiavõitja] Rūta Meilutytėga. Jõud tähendab ujumises tugevamat tõmmet ja tugevamat jalalööki ning kuna Eneli põhialad on sprindid, on seal jõu osakaal väga suur,» selgitab Hein.