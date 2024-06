Venemaa korraldab olümpiamängude asemel ise võistluse

Bricsi mängud peetakse Venemaal Kaasanis. Bricsi alliansi riikide korraldataval üritusel võistlevad sportlased üle maailma. Suurem osa sportlasi on aga pärit Venemaale sõbralikest riikidest. Kõige rohkem on sportlasi Venemaalt ja Valgevenest, kuid arvukalt sportlasi on saabunud ka Hiinast, Usbekistanist ja Indiast.

«Bricsi mängude võrdlemine olümpiamängudega on naiivne. Loodan, et keegi pole öelnud, et need on samad asjad. Nende võrdlemine on täiesti absurdne,» ütles Makarenko venekeelse Sport.ru andmetel.