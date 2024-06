Kas operatsioon päästab Andy Murray viimase Wimbledoni turniiri?

Rõõm ja kurbus on mõnikord üksteisele nii lähedal. 37. aastane Murray pidi seda hiljuti kogema. Queeni muruturniiril alistas mängija teisipäeval Aleksei Popyrini ja tähistas ATP Touri 1000. võitu. Vähem kui 24 tundi hiljem pidi ta vigastuse tõttu katkestama.

Väljaanne Sky vahendab, et 37-aastane mees otsustas selle sammu astuda pärast uuringuid, et päästa viimane osalus mainekal suure slämmi turniiril. Murray teatas veebruaris, et tõenäoliselt lõpetab suvel karjääri.