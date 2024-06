E-kirjast tõusis kära – Mercedese F1 meeskond kutsus appi politsei

Sõnumi saatnud anonüümne isik väitis, et kuulub Mercedese meeskonda. Ta süüdistas meeskonda ja eriti selle juhti Toto Wolffi süstemaatilises sabotaažis. Sõnumis väideti, et Mercedese tegevus võib Hamiltoni jaoks isegi eluohtlik olla.

Mercedes on kõik sõnumis esitatud väited ümber lükanud. Wolff oli ka kindel, et sõnumi saatja ei kuulunud tegelikult meeskonda.

«See kiri ei ole meie meeskonna liikmelt. Me saame selliseid sõnumeid ja neid on muide palju, on see šokeeriv. Eriti, kui keegi räägib surmast või muust sellisest,» ütles Wolff.

Mõte, et meeskond üritaks teadlikult nõrgestada brändi meistritiitli saavutamist üht oma sõitjatest tagasi hoides, on Wolffi arvates täiesti absurdne. «Ma ei tea, mida mõned vandenõuteoreetikud ja hullud mõtlevad.»

39-aastane Hamilton on Mercedese roolis olnud aastast 2013. Ta on selle meeskonnaga võitnud seitsmest maailmameistritiitlist kuus. Viimane meistritiitel tuli 2020. aastal.

Sel hooajal on legendil olnud veelgi raskem. Sõitjate arvestuses on ta alles kaheksas. Isegi meeskonnakaaslane George Russell edestab Hamiltonit.

«Lewis on meeskonna liige olnud 12 aastat. Me oleme sõbrad. Me usaldame üksteist. Me tahame, et see kõik lõppeks kõrgel,» ütles Wolff.