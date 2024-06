Eesti on olümpiamängudel esindatud ka poksis

«Eesti poksikohtuniku kutse saamine olümpiamängudele on meie jaoks suur tunnustus ja au. See näitab meie kohtunike kõrget professionaalsust ja pühendumust. Viimati oli Eesti poksikohtunik olümpiamängudel esindatud 1980. aastal,» sõnas Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf.

Peterson tõdes, et nii nagu iga sportlase jaoks on olümpiale jõudmine karjääri tipphetk, siis ka poksikohtunikule tähendab see sama, vahendab Eesti Poksiliit pressiteates.