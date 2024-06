AMETLIK Autoralli MM-sarjaga liitub uus korraldajariik

Uudise tegi avalikuks Paraguay president Santiago Peña, kes võttis sõna kohaliku rallisarja kolmanda osavõistluse avatseremoonial. «Paraguay on suur ja maailm on alles avastamas meid. Maailmaklassilise ürituse korraldamine, nagu seda on WRC-etapp, on järgmine võimalus näidata teistele meie häid külgi,» lausus president Peña.