Imeline taastumine? Hiljuti põlveoperatsioonil käinud Djokovic asub Wimbledoniks valmistuma

Seitsmekordne Wimbledoni võitja kavatseb võistluspaika saabuda esmaspäeval, et tasapisi muruväljakutega harjuda. Seejuures on tänaseks tema põlveoperatsioonist möödas ainult 17 päeva, mis tähendaks väga kiiret taastumist. Siiski kinnitas Djokovic, et tema osalemine aasta kolmandal slämmiturniiril pole kindel.