Kaheksakordne maailmameister Ogier andis vihje edasise karjääri osas

40-aastane prantslane on endiselt autoralli MM-sarjas heitlemas võitude eest, kuid maailmameistritiitlit ta enam ei jahi. Osalise koormusega tippsarjas kihutav Ogier teab, et peagi saab tema teekond rallimaailmas läbi, ent ühe järgmistest võimalikest väljakutsetest julges ta välistada.

Selleks on Dakari ralli, kus on aastate jooksul näinud erinevaid endiseid autoralli maailmameistreid. Näiteks triumfeeris tänavu Dakaril Hispaania rallilegend Carlos Sainz, kes edestas teiste seas ka Sebastien Loebi. Ogier tõdes, et Dakaris on endistel rallimeestel kahtlemata kõige lihtsam kohaneda, kuid teda see hetkel ei huvita.