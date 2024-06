Olümpiavõitja sai kaheksa aasta pikkuse võistluskeelu

«Kõik sportlased väärivad võrdseid võimalusi, et saada oma raske töö ja ande eest tasu. Strateegiline testimine aitab nii dopingu kasutamist ära hoida kui ka vastutusele tuua need, kes tahtlikult reegleid rikuvad. Ülioluline on, et kasutaksime reegleid täismahus, et tagada seda, kus reeglite rikkujad ei saaks jätkata spordi korrumpeerimist ühelgi võistlustasemel,» sõnas USADA tegevjuht Travis Tygart Ameerika Ühendriikide Antidopingu Agentuuri (USADA) ametlikult veebisaidilt.