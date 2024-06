Vähemalt miljonist ilma jäävad austerlased alustavad kohtuteed

«Selle otsusega on FIS-i juhatus piiranud konkurentsi turul. See mõjutab juba meie föderatsiooni. Tsentraliseeritud kokkuleppe jõustumisel võib meie kahjum ulatuda potentsiaalselt seitsmekohaliseks. Meil ei jää muud üle, kui end kaitsta,» tsiteerib Sport business Austria suusaliidu peasekretäri Christian Schereri sõnu.

Viimane arendus on ÖSV (Austria talispordiliidu) jaoks eriline selle poolest, et tegemist on ainsa asjassepuutuva suusaliiduga, kellel ei ole rahvusvaheliste meediaõiguste osas lepingulist suhet Infronti agentuuriga, kuid kellel on kehtivad lepingud IMG ja Eurovision Spordiga ning Euroopa Ringhäälinguga (EBU). Schereri sõnul mõjutab see pooleliolevat lepingut. Riigisisesed õigused kuuluvad ORF-ile.