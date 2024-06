Meedia: palgakärpest loobunud Kotsari ja Baskonia teed läksid lahku

Baskonias on toimunud viimastel nädalatel parajalt muutuseid, ent eestlaste jaoks jääb oluliseimaks neist Kotsari ümber toimuv. Nimelt teatas El Correo väga kindlas kõneviisis, et Baskonia on välistanud Eesti keskmängijaga koostöö jätkamise. Seejuures ei ole otsus kuidagi seotud Eesti koondislase õlaprobleemiga, mis on paranemismärke näitamas.