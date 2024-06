Soome tulevikulootuse debüüt Rally1-autoga lükkus edasi

Juuli alguses teatas Toyota rallimeeskond, et Pajari stardib nende GR Yaris Rally1-autoga Läti MM-ralli. See sõidetakse 18.-21. juulini. Jaanipäeval on olukord aga muutunud ja äsja teatati debüüdi edasilükkumisest. 22-aastane soomlane saab võimaluse hoopis augusti alguses kodusel Soome MM-rallil.

«See on isegi veelgi erilisem, et saan teha debüüdi kodusel MM-rallil. Läti olnuks uus ralli kõikidele ja see teinuks minu olukorra veelgi keerulisemaks. Tean ju Soome kiiruskatseid väga hästi ja saan seal ka enne autot testida. See aitab kindlasti mind, et saan valmistuda ralliks teedel, mille sarnaseid kasutatakse ka võistlustel,» lausus Pajari Toyota pressiteate vahendusel.