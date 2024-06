Eesti koondise esikinnas Karl Jakob Hein jätkab karjääri Inglismaa tippklubis

«Mul on väga, et pikendasin Arsenaliga lepingut ja saan jätkata enda kuus aastat tagasi alustatud teekonda selles imelises klubis. Loodetavasti toob tulevik mitmeid häid mälestusi ja klubile palju edu,» lausus Hein sotsiaalmeedias.

A message from Karl to you, Gooners 👇 pic.twitter.com/SqufLl3TEY

Arsenalis ollakse väga rõõmsad, et 22-aastane eestlane otsustas nende ridades jätkata. Sellest andsid mõista nii tippklubi spordidirektor Edu kui ka peatreener Mikel Arteta. «Ta on väga talendikas mängija ja populaarne meeskonnaliige. Ootame huviga tema järgmist arenguhüpet,» lausus Edu.