Kaks meetrit otsustasid F1 Hispaania etapi võidu

Norris on sel hooajal ainuke F1 piloot, kes on igal võistlusel punktidel olnud.

«Start ei olnud halb, kuid kahe meetriga sai Max Verstappen kõrvale. Ma sain teda katta, kuid ei midagi muud. George Russell oli väga hea, ta sai mõlemast mööda. Need kaks meetrit võivad otsustada, kas ma võidan või mitte,» ütles Norris.

«Me oleksime pidanud võitma. Meil oli selgelt kiireim auto, aga halvasti läks juba stardis,» jätkas Norris pressikonverentsil. «Ma lihtsalt ei olnud piisavalt hea. Ja see maksis võidu. Pärast seda oli meil täiuslik strateegia ja ma olen sellega väga rahul,» lisas Norris.

«Muidugi on see masendav. Siis me tegime lihtsalt vale otsuse ja Mercedesel oli selgelt kiirem auto,» ütles Norris lõpetuseks.