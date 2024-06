Kas esialgset plaani muutnud Ogier jahib 9. MM-tiitlit?

Kuigi Ogier on kaks etappi vahele jätnud, on ta MM-sarjas neljas. Vahe liidri Hyundais sõitva Thierry Neuville'iga on 30 punkti ehk sama palju, kui ühe etapi maksimaalne punktide arv.

Ogier võistleb eeloleval nädalavahetusel Poolas peetaval kiirel kruusarallil. Pärast seda pidi ta minema suvepuhkusele.

Esmaspäeval teatas aga Toyota meeskond, et Ogier osaleb juulis ka Läti MM-rallil, kus Jaapani meeskond stardib nelja autoga. Lisaks prantslasele osalevad seal meeskonna täiskohaga sõitjad Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta ning sellel hooajal valitud etappidel sõitev Kalle Rovanperä.

«Lätis osalemine ei olnud osa minu algsest plaanist, kuid see võimalus tekkis, kui me tiimiga analüüsisime hetkeseisu nii sõitjate kui ka töötjate arvestuses,» ütles Ogier.

«Meeskond tahtis, et ma osaleksin rohkematel etappidel ja ma võtsin selle pakkumise rõõmuga vastu. Ma tahan midagi võistkonnale vastu anda ja tänada neid selle eest, et ma olen saanud selles tiimis jätkata nii, nagu ma olen seda teinud viimased kolm aastat,» lisas Ogier.

Ogier' otsus tõstatab suure küsimuse: kas kaheksakordne maailmameister üritab võidelda veel ühe tiitli eest, mis viiks ta MM-sarja rekordiomaniku Sebastien Loebiga samale tasemele?

Kui Ogier suudab sel nädalal Poolas ja juulis Lätis sõidetavatel etappidel suurepäraseid tulemusi näidata, võib ta MM-sarja tipule veelgi lähemale jõuda, sest otsustavad võistlused ootavad veel ees.

Ogieri plussiks on see, et tal on Poolas parem stardipositsioon kui Thierry Neuville'il, Ott Tänakul ja tiimikaaslasel Elfyn Evansil. Üldarvestuses teist kohta jagavatest Tänakust ja Evansist jääb Ogier maha vaid kaheksa punktiga.

«Olen nautinud seda hooaega ja meie meeskonna tugevaid esitusi. Olen endiselt võistlushimuline ja tahan anda endast parima, et aidata oma meeskonda. Lisaks olen põnevil, et saan uusi rallisid avastada. Kõigil on Lätis vaja uut legendi, tavaliselt olen ma sellistes situatsioonides hästi hakkama saanud. See on ka hea põhjus, miks sinna minna,» lisas Ogier.