Kanada ralliäss tuleb esimest korda WRC-sarja

Läti ralli lisandus tänavu esmakordselt maailmameistrivõistluste kalendrisse. Seal osaleb Toyota nelja Rally1-autoga, kus on teadaolevalt kohal Kalle Rovanperä ja Sébastien Ogier, kuid pärast tema liiklusõnnetust enne Poola rallit ei osale ta sel nädalavahetuse MM-etapil ning Läti võistlustel osalemine on kahtluse alla seatud. Hyundail on stardis kolm autot: Thierry Neuville, Ott Tänak ning kolmandaks piloodiks valitud Esapekka Lappi.

Rally2-autode seas on väike üllatus: kahekordne Ameerika rallimeister Brandon Semenuk teeb oma debüüdi Läti ralli MM-sarjas Toyota Yarisega. Semenuk on Subaru Motorsports USA sõitja ja on saavutanud edu nii kahe- kui ka neljarattalise masinaga. Lisaks oma rallispordi saavutustele on 33-aastane ralliäss võitnud kolm kuldmedalit Freeride Mountain Bike World Touril ja võitnud viis korda Red Bull Joyride'i.