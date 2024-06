VIDEO 16-aastane ja 222 cm pikkune hiinlanna oli korvpalliväljakul nagu pilvelõhkuja

16-year-old Zhang Ziyu, the 7’5 female basketball player, barely broke a sweat during her debut for Team China pic.twitter.com/nOScHVR4RN

Rahvusvaheline Korvpalliliit (FIBA) avaldas seejärel video tema mängu tipphetkedest, kus on näha, kuidas nooruk on teistega võrreldes platsil nagu pilvelõhkuja.

FIBA ametlikul kodulehel on Zhangi pikkus 222 cm, mis tähendab, et ta on vaid kahe sentimeetri võrra lühem kui San Antonio Spursi staar Victor Wembanyama. Arvestades tema pikkust ja rahvust, on sotsiaalmeedia kasutajad juba võrrelnud teda NBA legendi Yao Mingiga, kes on neiust seitse sentimeetrit pikem.