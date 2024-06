Kalev/Cramo sai teada Meistrite liiga kvalifikatsiooni võimalikud vastased

Meistrite liiga põhiturniiril osalevast võistkonnast on paigas 28. Neli juurde lisanduvat võistkonda selgitatakse sügisel peetavatel miniturniiridel, millest põhiturniirile pääsevad võitjad.

Eesti meister sai loosimiseks teise asetuse, klubi alustab poolfinaalist ning vastaseks on Slovakkia meister Levice või Gruusia tšempion Kutaisi. Kui Kalev/Cramo võidab, siis tuleb neile finaalis tõenäoliselt vastu Küprose klubi Keravnos, Kosovo meeskond Trepca või Tšehhi võistkond Nymburk. Loetelust viimane on seltskonnast tugevaim, sest nad on viimastel aastatel korduvalt tulnud Tšehhi meistriks.