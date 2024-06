Eesti sporti lisandus kaks kõrgeima kategooria treenerit

Sõõrumaa sõnul on treenerid oma õpilastele eeskujud. «Eestis on juba kümme kõrgeima kategooria treenerit, see on meie spordile väga suur tunnustus. Väga hea meel on anda eliittreeneri kutsetunnistused üle kahele treenerile, kes on Eesti sporti väga palju panustanud. Aitäh, Peeter! Eesti vehklemine on ikka maailmatasemel! Aitäh, Kalmer! Usun, et need poisid, kes käsipalli mänginud on, saavad elus hakkama,» teatas Sõõrumaa pressiteate vahendusel.