VIDEO Tänak meenutas karjääri üht valusamat hetke

Veidi tõsisemalt jätkates lisas Tänak: «Ma ei mäleta, mida ta mulle täpselt ütles. Ütlesin küll, et ta on sõumees. Aga tegelikult on ta tore kutt. Ta teab, kuidas sport ja sõu on seotud. Samas on ta ka päriselt vahva inimene ja meil on hea suhe sealt saati. Enne seda me eriti ei rääkinudki.»