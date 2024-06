Vaidlus kõrgepalgalise jalgpallitähega lõppes vallandamise ja tohutu kompensatsiooniga

2022. aastal maailma parimaks jalgpalluriks valitud Benzemal on olnud ka varasemalt vaidlusi peatreeneritega. Saudi Araabias sai kaheksa kuud tagasi sule sappa sarnaselt ka Nuno Espirito Santos. Nõnda võib julgelt väita, et aastas lausa 100 miljonit eurot teenival prantslasel on klubis sõnaõigust rohkem kui mõnel teisel.