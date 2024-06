Viimasel hetkel rallile jõudnud Rovanperä rajaluure kestis ulmeliselt kaua

«Eile salvestasime 14 tundi ja me ei olnud ühtegi videot vaadanud. See ei ole lihtne,» ütles Rovanperä väljaandele rallit.fi.

Rovanperä esimene läbimine testikatsel, kus ta tabas heinapalle, näitas, et teda ootab ees väga keeruline nädalavahetus. «Kui me seda õhtul salvestasime, oli klipp fänne täis. Seetõttu ei olnud mul aimugi, kuidas siin need heinapallid on paigutatud. Loodame, et saame meeskonda natuke aidata ja vaatame, mis saab,» sõnas soomlane.