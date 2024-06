Tänaku boss selgitas üllatavat otsust

Meeskondlikus arvestuses edestab Hyundai 13 punktiga Toyotat. Hyundai on suutnud eelkõige pühapäevaseid võistluspäevi domineerida. Kuigi ees on kolm kiiret kruusarallit, mis tavaliselt on olnud Toyota mängumaa, on Hyundai meeskond enesekindel.

«Meil on eelmistest võistlustest positiivne tunne sees, tore on pöörata pilk Poola ralli poole. See on kiire kruusaralli, mis on meie rivaali Toyota lemmik. Kuid kaks meie sõitjat on Poolas varem võitnud,» ütles Hyundi tiimipealik Cyril Abiteboul väljaandele Rallit.fi.

Poola rallil on triumfeerinud Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen, kuid autoralli MMi kalendrisse kuulus see viimati 2017. aastal. Ott Tänak on kaks korda Poolas poodiumile tulnud.

Mikkelseni kaasamine Poolasse oli veidi üllatav, sest Hyundal oli võtta ka Soome sõitja Esapekka Lappi, kes tunneb end kiirel kruusateel mugavalt. «Poola rallit ei ole sõidetud alates 2017. aastast, kuid Andreasel on selle ralliga värskemad kogemused. Seega on ta oma kogemuste poolest tiimile asendamatu liige,» selgitas Abiteboul.

Viimati sõitis Mikkelsen Poola rallil 2021. aastal, samal hooajal võitis ta ka EM-tiitli.

Täna õhtul kell 20:05 algab juba Poola ralli avakatse. Postimees kajastab rallit põhjaliku tekstipõhise otseblogi vahendusel.