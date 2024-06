Neljapäeva õhtul publikukatse võitnud Tänak edestas enne esimest pikemat võistluspäeva meeskonnakaaslast Thierry Neuville'i täpselt sekundiga. Ka teist päeva alustas ta võimsalt, kui teisel kiiruskatsel oli tema edu veel Neuville'i ees 7,1 sekundit, ent pärast 16,7 km vaheaega tuli võistlus katkestada.

Telekordusest võis näha, et Tänaku auto esiosa oli midagi tabanud ja seetõttu pidi eestlane teepervele jääma.

Tänak stopped in SS2. #WRC #RallyPoland 📷 RallyTV pic.twitter.com/YveilZWIa6

Soome meedia teatel põrkus Tänak suurel kiirusel kokku hirvega, mis edasise sõitmise võimatuks muutis. Nõnda ei saa antud olukorras kedagi süüdistada ja lihtsalt peab tõdema, et Eesti rallimehel oli tohutult ebaõnne. Peagi kinnitas juhtunut ka Tänak ise.

«Kahjuks sõitsime hirvele otsa. Kõik on korras peale hirve ja mõne autoosa, aga auto osas on kõik vahetatav,» vihjas Tänak sellele, et Poola rallit õnnestub laupäeval jätkata.