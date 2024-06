Kas Tour de France nihutab inimvõimete piire? Jaan Kirsipuu: riskid on piiritud

«Põhimõtteliselt on riskid piiritud, lisaks on raja ääres rohkem rahvast ja melu. See kõik kokku tähendab üle võimete pingutusi. Kolme nädala möödudes on iga mees valudes, küpse ja läbi põlenud,» lisas Taaramäe.

Viiel Tour de France'il startinud Tanel Kangert lisab, et sellele võistlusele lihtsalt niisama proovima ei minda, vaid tuleb olla tippvormis. «Näiteks Girol võid seda lubada. Vaatad tiimiga, kuidas läheb, äkki õnnestub etapp võita. Tuuril lasuvad sulle aga suured ootused, meediasurve on korda kümme.»

Võitjaks pakutakse ainult ühte meest

Tadej Pogačar 2023. aastal Tour de France'il. Foto: Daniel Cole/AP/Scanpix

Tänavuse Tour de France'i suurfavoriit on 25-aastane sloveen Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), kes on tuuri varem kaks korda võitnud.

Stardirivis on 22 meeskonda ning ka teistest säravatest staaridest puudu ei tule. Pogačar võitis aasta esimese suurtuuri Giro ning Eesti endiste ja praeguste ratturite arvates on talle raske vastast leida.

«Ma arvan, et tänavu on kõigil peapretendentidel peale Pogačari olnud äpardusi. Ta on ikkagi põhifavoriit. Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) oli Daupihinel kõva, aga näitas viimasel etapil nõrkuse ilminguid,» lausus Kirsipuu. Tema meelest Pogačari kaasmaalane oma esimest tuuri üldvõitu ei võta.

Taaramäe ja Kangert ennustavad üldvõitjaks samuti Pogačari. «See, mida temalt Girol nägime, see on nii erakordne. See tase, mis tal on neli aastat olnud, on pehmelt öeldes üle keskmise hea. Tema võidus ei tohiks kahtluski olla, juhul kui kõik läheb plaanipärast ja midagi ootamatut ei juhtu,» lausus Kangert.

Kirsipuu lisab, et palju on nõksudega etappe. Näiteks 9. etapil on koguni üheksa kruusalõiku, millede kogupikkus on 32 km. «Puhtalt tehnliste etappide tõttu võib mõnel sõitjal aia taha minna. Need etapid nõuavad tiimidelt väga suurt logistilist võimekust, sest raja äärde on vaja panna rohkelt abimehi. Sellgipoolest võib see etapp seisu tagurpidi keerata,» pakkus Kirsipuu.

Stardis on ka kahe viimase aasta võitja 27-aastane taanlane Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Unustada ei saa ka 24-aastast belglast Remco Evenepoeli (Deceuninck–Quick-Step), kel puudub suurtuuri üldvõit.

Kangert käib võimaliku musta hobusena välja 31-aastase briti Simon Yatesi (Orica–GreenEDGE). «Üks osa minust tahaks, et ta võidaks, kuid ta pole paar viimast aastat enam seda hoogu näidanud. Aga võib-olla mõni noor või just maha kantud vana üllatab. Geraint Thomasit (Ineos Grenadiers) ma ei julge pakkuda,» nimetas Kangert 2018. aasta üldvõitja. 38-aastane waleslane keskendub tänavu Carlos Rodriguezi abistamisele.

21-etapiline võistlus algab täna Itaalias, kui sõidetakse Firenzest Riminisse. Ebatraditsiooniliselt on Tour de France'i finiš hoopis Nice'is, kus viimasel päeval toimub eraldistardist sõit. Pariisist hoitakse tänavu eemale, sest vaid kuus päeva pärast võistluse lõppu algab pealinnas olümpia.