Dopingut tarvitanud sportlane kirjutas musta peatüki jooksuriigi ajalukku

Toroirich on esimene Keenia sportlane, kes teeninud eluaegse võistluskeelu. Varasemalt pole ühelegi kuulsa jooksuriigi atleedile nõnda karmi karistust määratud.

Keenias on dopingu tarvitamine väga tõsiseks probleemiks muutunud. Üha sagedamini on nende sportlaste dopinguproovid positiivsed ja järjepanu määratakse võistluskeelde. Seejuures on Keenia antidopingu organisatsioon saanud nii riigilt kui ka rahvusvahelistelt organisatsioonidelt lisarahastust spordi puhtamaks muutmiseks.