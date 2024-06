F2-sarja liider Aron tegi tubli kvalifikatsioonisõidu

Sprindisõit on kavas laupäeval kell 14.30 ja põhisõit pühapäeval kell 11.00. Aron stardib neis sõitudes viiendalt positsioonilt.

Hetkel juhib F2-sarja üldarvestust Aron 100 punktiga. Teisel kohal on Hadjar, kellel on koos 91 silma. Kolmandal kohal platseerub Rodin Motospordi sõitja Zane Maloney, kellel on koos 75 punkti.