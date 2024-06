Poola ralli üllatusliider Mikkelsen selgitas, kuidas ta kruusal kiiruse leidis

Mikkelsen on sellel hooajal sõitnud Hyundai Rally1 autoga kahel MMi asfaldirallil. Ta sai nii Monte Carlos kui Horvaatias kuuenda koha, kuid ajavahe tippu kuuluvate sõitjatega oli murettekitavalt suur.

See tekitas küsimusi, kas norralane on oma kiiruse kaotanud. Reedel näitas ta aga, et suudab vähemalt kruusal kiirust leida.